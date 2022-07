Taimed pandi pilkases pimeduses kasvama äädika abil

Loodusliku fotosünteesi puhul pärineb taimede ja vetikate eluks ja kasvamiseks vajalik energia päiksevalgusest. Sellest ning veest ja süsihappegaasist suudavad nad valmistada erinevaid suhkruid tekitades kõrvalsaadusena ka hapnikku. Fotosüntees on Maal olemas olnud juba 3,5 miljardit aastat. Ka kogu Maal olev hapnik pärineb just fotosünteesist. Nüüd on näidatud, et selleks taimi kosutavaks energiaallikaks nagu ka vajaliku süsiniku allikaks saavad olla ka naatriumi ning kaaliumi äädikhappe soolad. Tuleb välja, et «Äädikakütuse» toel kasvavad taimed ka pilkases pimeduses.