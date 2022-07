AK ⟩ Kopeerimine – kiiduväärt tegevus, mida vahel vaja ka maha laita

Kõrvuti fotodel on vanem ja laps, kes pildile jäädvustatud ühevanustena. Lapsed ongi vanemate geneetilised koopiad, väikeste variatsioonidega muidugi. Inimestel on evolutsiooniga erisuhe: ebasoodsaid geenikombinatsioone korvatakse meditsiini abil ja mine tea, tulevikus võimalik, et hakatakse korrigeerima ka geene.

Kõige tõhusaim näib olevat teha täna sedasama, mida tegime eile. See on loodusseadus, mida evolutsioon on kasutanud miljardeid aastaid. Kogu evolutsiooni põhiloogika on paljundada täna neid lahendusi, mis eile hästi toimisid.