NEW SCIENTIST ⟩ Loote alkoholisündroomi ennetustööd ei arvesta nüanssidega

«Nad teavad, et nende bioloogiline ema on keegi teine ja ka seda, et ta jõi poisse oodates alkoholi.» Nii selgitab Belfasti äärelinnas elav Alison olukorda oma adopteeritud poegadele, Seanile (13) ja Jamesile (12). «Ma ütlen neile, et alkohol muutis nende ajud teiste omadest erinevaks ja nad õpivad seepärast teistmoodi,» ütles ta mulle, «aga see teeb nad ka väga eriliseks.»