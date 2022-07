Hiiglaslikust torust ilmusid välja uued «eksootilised» osakesed

Kvargid on elementaarsed osakesed, mis esinevad üldiselt kahestes või kolmestes liitudes ning moodustavad sedasi erinevaid hadroneid nagu prootonid ja neutronid, mis on omakorda osaks aatomi tuumast.

Kuid väga harva esineb ka nelja- ja viieosalisi ehk tetra- ja pentakvarke. Sääraste harulduste leidmine nõuab pidevat tööd: «Mida rohkem uuringuid me läbi viime seda enam eksootilisi hadronei me leiame,» ütles CERNi füüsik Niles Tuning.

Kui mõned teoreetilised mudelid kirjeldavad eksootilisi hadroneid tihedalt seotud kvarkide üksikute ühikutena, siis teised mudelid näevad neid standardsete hadronite paaridena, mis on lõdvalt seotud molekulitaolise struktuuriga. Ainult aeg ja rohkem eksootiliste hadronite uuringuid näitavad, kas need osakesed on üks, teine ​​või mõlemad.

Suur Hardonite Põrguti on olund äärmiselt edukas osakeste leidja. Seadme abil tehti 2012. aasta juulis Higgsi bosoni ehk Higgsi osakese olemasolu, mida peetakse üheks Suure Paugu järel sündinud universumi oluliseimaks ehitusblokiks.

Suur Hadronite Põrguti

Inglise k Large Hadron Collider (LHC) on maailma suurim ja võimsaim osakeste kiirendi. See koosneb 27-kilomeetrisest ülijuhtivate magnetite rõngast, millel on mitmeid kiirendavaid struktuure, mis suurendavad teel olevate osakeste energiat.

Kiirendi sees liiguvad kaks suure energiaga osakeste kiired enne kokkupõrkamist valguskiiruse lähedasel kiirusel. Talad liiguvad vastassuundades eraldi talatorudes, mõlemad neist on ultrakõrges vaakumis. Neid ümbritseb ülijuhtivatest elektromagnetitest tugev magnetväli.

Elektromagnetid on ehitatud spetsiaalse elektrikaabli mähistest, mis töötavad ülijuhtivas olekus, juhtides elektrit tõhusalt ilma takistuse ja energiakadudeta. Selleks tuleb magnetid jahutada temperatuurini –271,3 °C – temperatuur on külmem kui kosmoses. Sel põhjusel on suur osa kiirendist magneteid jahutava vedela heeliumi jaotussüsteemiga ühenduses.

LHC asub Prantsusmaa ja Šveitsi piiril Genfi lähedal ning kuulub Euroopa Tuumauuringute keskusele.