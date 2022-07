Analüüs ⟩ Tahtmatus muuta energeetikat sunnib riike muutma Maa kliimasüsteemi

Kliima soojenemise peamine põhjus on asjaolu, et Maa atmosfääri jääb rohkem soojust püsima. See on peamiselt seotud asjaoluga, et levinud kasvuhoonegaasid – süsihappegaas ja metaan – neelavad endasse Maa pinnale langenud valgusest tekkinud soojuskiirgust ega lase sel maailmaruumi lennata.