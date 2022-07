Teaduse lühiuudised

Virgin Orbit alustas ärilende ööpimeduses

Kosmoseturismiga alustanud Virgin Galacticu järglane Virgin Orbit viis möödunud nädalavahetusel orbiidile USA sõjalisi tehiskaaslasi. Selleks kastutati Boeing 747-400-st ehitatud stardiplatvormi: lennuk tõusis ookeani kohal umbes kümne kilomeetri kõrgusele ning selle tiiva alla monteeritud kaheastmeline rakett viis seitse sõjalist tehiskaaslast Maast 500 kilomeetri kaugusele orbiidile. 30 tonni kaaluva LauncherOne raketi loomiseks on kulutatud ca 700 miljonit dollarit ning ühe stardi hind on 12 miljonit dollarit. 500 kilomeetri kõrgusele orbiidile suudetakse viia ca 300 kilo kaaluv last, seega on tegemist üsna kompaktsete tehiskaaslastega, mille rolli ei ole avaldatud. Tegemist on viienda LauncherOne’i stardiga. 2020. aastal tehtud esimene start ebaõnnestus. PM