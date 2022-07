Loe, kuidas nutikad viirused endile sääskedest taksosid tellivad

Nii denga- kui zikaviirused suudavad muuta nendega nakatunud organismi naha mikrobioomi selliselt, et selles mikroorganimsie kgumis hakatakse valmistama rohkem just neid lõhnamolekule, mis sääski ligi meelitavad.

On kindlaks tehtud, et dengapalavikku põdevate inimeste higis on 10 korda rohkem sääski ligi meelitavat atsetofenooni, kui tervetel inimestel. Algselt tehti asjakohaseid katseid hiirtega ning nende nahal elavate mikrorganismide tekitatud paarikümnest ühendist osutuski atsetofenoon kõige enam sääski ligitõmbavaks.