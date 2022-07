NEW SCIENTIST ⟩ Glükeemilise indeksi tähtsust ei tasu ülehinnata

GI mõte on iseenesest lihtne - toite hinnatakse selle põhjal, kui kiiresti ned veres glükoositaset suurendavad. Kõrge GI-ga toitudeks nimetatakse neid, mille skoor on suurem kui 70 st need toidud tõstavad veresuhkru taset kiiresti. Toidud, mille skooriks on 55 või vähem kuuluvad madala GI rühma ning tõstavad veresuhkrut aeglasemalt.