Pandora laegas sai pärani lahti: tehisintellekt kirjutas teadustöö ja keegi ei teinud vahet

Kas see on samasugune kui inimese kirjutatud teadustekst, seda saab igaüks hinnata Prantsuse serverisse HAL üles laetud dokumendist . Teemaks oli «Kas GPT-3 saab kirjutada enda kohta akadeemilise töö minimaalse abiga inimeste poolt?». Thunströmi sõnul on artikkel praegu retsenseerimisel teadusajakirjas, mille nime ta ei nimeta.

Thunström tunnistab ajakirjas, et tema katse on nüüd avanud Pandora laeka: eelretsenseeritavale ajakirjale saadetud masina kirjutatud teadustöö on avanud hulga eetilisi ja juriidilisi küsimusi avaldamise kohta, aga ka filosoofilisi probleeme teksti mitteinimliku autorsuse kohta. Teadlase arvates peab nüüd akadeemiline kirjastamine hakkama arvestama ka tehisintellekti loodud käsikirjade tulevikku.

GPT-3 tüüpi algoritmid on varemgi meedias esinenud. The Guardian avaldas artikli, mille oli kirjutanud tehisintellekt (vaata ka inimese kommentaari selle artikli lõpus) ning mille teemaks oli, et inimestel pole põhjust tehisintellekti karta. Soome ettevõtja Jukka Aalho lasi aga GPT-3 poolt kirjutada raamatu ja avaldada selle 24 tunni jooksul. Samuti on võimalik panna tehisintellekt kirjutama samamoodi, nagu kirjutas mõni ammu surnud autor. Seega segased ajad on ees. Varsti on raske eristada, millise teksti autor on masin, millise autor inimene.