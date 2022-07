Kui planeedid hakkavad noore tähe ümber moodustuma, tekitavad need ka ürgse atmosfääri, mis koosneb peamiselt vesinikust ja heeliumist. Paljud planeedid kaotavad varsti taolise atmosfääri, kuna see asendub raskemate gaasidega nagu hapnik ja lämmastik, täpselt nagu meie päikesesüsteemi kivised maailmad on tekkinud. Siiski on võimalik, et mõned Maast suuremad planeedid suudavad kinni hoida oma ürgse õhu koostisest pikemat aega.