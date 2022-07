Inimese ajurakkudega «märg» protsessor töötab tavalistest kiipidest suurusjärgu nobedamalt

USA idufirma Koniku on näiteks oma laboritesse ränikiipide jaoks vajaliku ülipuhta ja kuiva keskkonna kõrvale loonud veel nn «märja» ruumi, kus kasvatatakse närvirakke ja hoitakse neid vedela lämmastikuga jahutatult, et hiljem arvutikiipidesse istutada. Idufirma Koniku usub, et nende tehnoloogia teeb lähiaastatel revolutsiooni mitmes tööstusharus, sealhulgas põllumajanduses, tervishoius, sõjatehnoloogias ja lennujaamade turvalisuses, kui hakatakse kasutama kasvatatud neuroneid.

Melbourne´is asuv Cortial Labs on aga välja töötanud oma tehnoloogia ränikiipide ja närvirakkude ühendamiseks ühte süsteemi, kus bioloogiliste komponentide rolliks on ümber paikneda, kasvada ja surra, et luua arvutusteks vajalikke struktuure.

Praegusel ränikiipide tehnoloogial on veel bioloogilise aju efektiivsuseni üsna raske jõuda. Kui näiteks inimese aju tarbib vaid 20 vatti ehk ühe ereda LED pirni jagu ja suudab arvutada samas mahus, kui meeletult energiat tarbiv superarvuti, siis on eeskuju võtmine bioloogilisest kompuutrist kasulik.

Just seda proovibki Melbourne´i idufirma ära kasutada. Kuid kellegi ajust otseselt tükke võtma ei hakata. Tänapäeva tüvirakkudest kudede kasvatamise tehnoloogia on juba piisavalt arenenud, et Cortial Labs ja ka Koniku kasutavad ajukoe proovide asemel lihtsalt tavalisi naharakke, millest laboris tüvirakutehnoloogiaga vajalikke neuroneid kasvatatakse. Teadlased saavad vajalikud rakud nahabiopsiatest.

Arvutimäng Pong, mis nõuab ka veidi osavust, sai neuronitega protsessorile selgeks palju kiiremini, kui tavalisele ränikiibiga tehisintellektile. Foto: Azerion / Wikimedia Commons