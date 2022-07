René Mõttus ⟩ Selget piiri «normaalse» ja «mittenormaalse» vahel ei ole olemas

Vaimse tervise probleeme on pikka aega diagnoositud ja uuritud sarnaselt kehaliste haigustega, nagu viirusnakkus või vigastus. Selle käsitluse järgi on ühel pool terved inimesed, teisel pool need, kellel on praegu või püsivalt üks või teine vaimse tervise häire.

Sestap diagnoositaksegi vaimse tervise probleeme, nagu näiteks skisofreenia, depressioon, buliimia või kleptomaania, psüühika- ja käitumishäiretena. Sarnaselt kehaliste haigustega on Maailma Terviseorganisatsioon koondanud need haiguste klassifikatsiooni, mille hiljuti jõustunud 11. versioonis on psüühika- ja käitumishäiretele pühendatud suurem osa kuuendast peatükist. Selle rohketel lehekülgedel kirjeldatakse kümneid ja kümneid häireid ning nende diagnoosimiseks vajalikke tunnuseid.