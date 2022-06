NEW SCIENTIST ⟩ Kohalik lihatootmine on kliimale kahjulikum kui eksootiliste viljade import

Kohaliku toidu söömisega vähendad “toidukilomeetreid” ning ühes sellega ka oma ökoloogilist jalajälge! See on sõnum, mida mitmed keskkonnakaitsjad ja ettevõtted propageerivad. Paraku on juba ammu selge, et sageli ei vasta see moto tõele - tuhandeid kilomeetreid reisiv toit võib olla madalama süsiniku jalajäljega, kui kohalikud tooted.