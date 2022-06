Tehnopol ja TalTech kutsuvad arhitekte linnakuid ühendava rohepromenaadi konkursile

Tehnopol ja Tallinna Tehnikaülikool on kaks kõrvuti asuvat linnakut, millest esimene keskendub teaduspõhiste maailmamuutvate tehnoloogiaettevõtete arendamisele, teine aga teadus- ja õppetööle ning õpitu rakendamisele. Praegu on probleem selles, et sisuline koostöö suures plaanis samu eesmärke teenivate naabrite vahel toimub igapäevaselt, samas on linnaruumiline lahendus katkendlik – puudub tervikliku lahendusega promenaad, mis kõrvuti liikumisvõimaluste avardamisega võimaldaks tutvustada erinevaid nutikaid rohetehnoloogilisi avaliku ruumi lahendusi.