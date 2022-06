NEW SCIENTIST ⟩ 240 liiki sureks välja kui kõik ameeriklased just niimoodi sööksid

See, et intensiivne põllumajandus on üks kliimamuutuste peamiseid esilekutsujaid on väga hästi dokumenteeritud fakt. Põllukultuuride ja kariloomade kasvatamiseks on vaja hulganisti maad ning tegemist on mitte süsinikuallikate vaid suisa süsinikukraanidega. Põllumajandusmasinad, lehmad ja teised mäletsejad paiskavad atmosfääri suurel hulgal kasvuhoonegaase. Igas toidutootmisetapis läheb hulganisti toitu raisku ning seega teeme me ühtelugu kliimale täiesti ilma asjata kahju.