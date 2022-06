Teaduse lühiuudised

Hiina teadlased tahavad otse kosmosest päikeseenergiat püüda

Kosmoses toodavad päikesepaneelid elektrit 6–8 korda rohkem, kuna atmosfääri pole takistuseks ja päike särab kogu aeg. Päikesepaneelide toodetud elektri energiakiirega Maale suunamisest on unistatud juba 1960ndatest saadik, kuid seni pole ülekandele head lahendust leitud. Hiina teadlaste lahendus näeb ette geostatsionaarset päikesejaama 36 000 kilomeetri kõrgusel kindlal kohal maapinna suhtes ja ­selle all vastuvõtjat, mis nii pika vahemaa peale hajunud kiire taas kokku kogub ja elektrienergiaks teisendab. Xi’anis asuva Xidiani ülikooli teadla­sed on valmis saanud 75-meetrise masti, mis peaks töötama lihtsa saatja-vastuvõtjana. Ülikooli teatel on torn mõeldud juhtmevaba energiaedastuse katsetamiseks nii footo­nite kimbuna kui ka mikrolainekiirtena. PM