Väidetavalt on Google lahti lasknud tarkvarainseneri, kes ütles, et firma arendatud tehisintellekt on muutunud teadlikuks. «Kui ma ei teaks täpselt, mis see on, mille me hiljuti ehitasime, siis ma arvaks, et see on 7-8 aastane laps,» ütles Blake Lemoine ajalehele Washington Post.