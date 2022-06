Teadlased pakkusid välja neli erinevat stsenaariumit Eesti tulevikusuheteks Aasiaga

Juunis valminud Eesti ja Aasia tulevikusuhete raport is analüüsiti arengusuundi, mis võivad mõjutada Eestit ning Eesti koostööd ja suhteid Aasia riikidega aastatel 2022–2030. Raportis esitatud tulevikuvaated aitavad otsustajaid – ametnikke, poliitikuid, ettevõtjaid – valikute ja plaanide tegemisel. Stsenaariumide planeerimise meetodiga kirjeldati eesootavaid muutusi ja valikuid kuues valdkonnas: poliitika ja julgeolek, inimõigused ja õigusriik, majandus, haridus ja kultuur, küberjulgeolek ning kliima.

Analüüsi tulemusel valminud neli stsenaariumi on koostöö, eraldumine, kohandumine ja kokkupõrge. Stsenaariumide erinevused lähtuvad kahest peamisest määramatust asjaolust: milliseks kujuneb majanduslik, poliitiline ja looduskeskkond ning kas suudetakse teha koostööd, hoolimata väärtuste erinevustest.

«Kõige tõenäolisemad stsenaariumid on eraldumine, mis toob kaasa sarnaste väärtushinnangutega riikide koondumise, ja kohandumine, mis hõlmab huvipõhist koostööd erinevate riikidega, eirates väärtushinnangute erinevusi,» ütles projekti juht, Tartu Ülikooli Aasia keskuse kommunikatsioonijuht Heidi Maiberg. Näiteks eraldumise stsenaariumis võib koostöö tegemisel määravaks saada vähemusgruppide põhiõiguste kaitse ja uute tehnoloogiate kasutamine, eriti inimeste jälgimisega seotud küsimused. Maiberg rõhutas aga, et hoolimata sellest, milline stsenaarium vastab tulevikus kõige enam tegelikkusele, on mitmeid teemasid, kus Eesti ja Aasia riigid võivad koostööd teha või peavad seda tegema, nagu inimõiguste eest seismine ning kliimamuutustega seotud probleemide ennetamine ja lahendamine.