NEW SCIENTIST ⟩ Pohmakas? Teadlased selgitavad, miks sul nii halb olla on

Miks mul nii halb olla on?

Alkohol. Kahtlemata alkohol. Teie peavalus, iivelduses, higistamises, väsimuses, apaatias ja süütundes on paratamatult süüdi asjaolu, et te eile õhtul liiga palju jõite.

Kuid siiski, päris nii lihtne see pole. Et pohmell on alanud, tähendab, et etanooli kontsentratsioon teie veres on null või nullilähedane. See paradoks ongi keskne müsteerium kõigest pohmelust puudutavad.

Mis mu sees toimub?

Päris selge see ei ole. Ilmselt ei ole kõigil tunnustatud pohmellisümptomitel üht ja ainust põhjust. Mõned võivad alkoholi tarbimisega ka ainult kaudselt seotud olla: väsimus võib tulla näiteks vähesest magamisest või liigpikast ajast tantsupõrandal. Või võib see tulla sellest, et keha peab vahetult enne magama jäämist lõhkuma suure hulga vedelikku, rääkimata hilisõhtustest snäkkidest.