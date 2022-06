Maldiividele plaanitakse ehitada ujuv linn kaitseks maailmamere tõusu eest

Ujuvad saared pole iseenesest midagi uut, neid leidub nii Aasias kui Lõuna-Ameerikas ja neid on kasutanud elamiseks pärismaalased aastatuhandeid. Kinnisvaraarendajatele on ka juba pikka aega tundunud ujuvad saared väga ahvatlevad, sest maapinda ju pole vaja ning tagatud on vaade veekogule. Kuid selliste eluruumide muutmine moodsaks kinnisvaraks on alati olnud keeruline.

Ujuva elukoha pakub välja Hollandi disainistuudio Waterstudio koostöös Hollandis asuva Dutch Docklandsi ja Maldiivide valitsusega, et ehitada üleujutusohus Maldiividele selline linn, mis kunagi vee alla ei jää. See hakkab kerkima koos merevee tasemega. Praegu on Maldiividel 80% protsenti riigist vähem kui meetri kõrgusel merepinnast ja kui maailmamere tase peaks saja aasta jooksul meetri jagu tõusma, jääks enamus riigist vee alla.

Ujuv linn saab värvikirev, kesksel kohal on muidugi vesi ja veeteed. Foto: Maldives Floating City / Waterstudio

Firma on ujuvaid maju disaininud isegi Läänemere äärde ja ehitanud Madalmaadesse mitmeid ujuvaid saari. Maldiivide projekt on siiski ambitsioonikam - laiendatav ala peab mahutama väikese linna jagu elamispindu ning kuna tegemist on ookeaniga, siis peaks see vastu pidama ka suuremale lainetusele ja tuultele.

Ujuv asula hakkab asuma soojaveelises laguunis korallrahude vahel kümneminutilise paadisõidu kaugusel Maldiivide pealinnast Malest ning Male rahvusvahelisest lennujaamast. Esimene omataoline «saarelinn» pakub revolutsioonilist lähenemist säästvale eluviisile taevasinise India ookeani taustal. Futuristlik unistuste maastik hakkab hõljuma paindlikul ja funktsionaalsel «võrgul» üle 200 hektari suurusel alal.

Ujuvasse linna on planeeritud elamispinnad kümnele tuhandele elanikule, majad asuvad ligi viiel tuhandel alusel, millele tulevad lisaks majadele veel ka restoranid, koolid ja kauplused. Moodulite vahel on kanalid ja sillad, et saaks nii paadiga kui jala liikuda.

Esimesed elanikud kolivad ookeanil hulpivasse linna sisse 2024. aastal ja kõik saab valmis 2027. aastaks.

Elemendid, millest saar ehitatakse, hakkavad paiknema korallimustrit meenutavalt. Korallid kaitsevad linna ookeanilainete eest. Foto: Maldives Floating City

Kuigi ujuv kinnisvara võib tunduda pigem vallasvarana või laeva või pargasena, mida saab ühest kohast teise viia, siis Maldiividel läheb see kirja kinnisvarana, millele saab laenu võtta ning millel on kindel postiaadress. Minema liikuda sellega ei saa.