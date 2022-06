Kambodžas püüti kinni maailma suurim mageveekala

Ekspertide sõnul oli Stung Trengi provintsis Põhja-Kambodžas püütud rai kaks korda raskem need, keda seal tavaliselt on nähtud. «Oleme hiiglaslikke mageveekalu jõgedes ja järvedes kuuel mandril 20 aastat uurinud ja tegu on suurima isendiga, mida meie kunagi näinud oleme ja mis kunagi üldse dokumenteeritud on,» ütles Mekongi projekti bioloog Zeb Higan teisipäevases avalduses. «See on täiesti hämmastav avastus ja õigustab meie jõupingutusi paremini aru saada seda liiki ümbritsevatest müsteeriumitest ja tema elupaigast.»