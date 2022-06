NEW SCIENTIST ⟩ Miks aeg tühja kõhuga venima hakkab?

Aga tundes, justkui aega oleks üha vähem, on midagi rohkemat. Osa selle põhjustest peitub ajus. Duke’i ülikooli teadlane Adrian Behan ütleb, et vananedes meie aju töötlemiskiirus aeglustub. Seda põhjustab asjaolu, et elu jooksul on närvivõrgustikud keerukamaks muutunud ja signaalid peavad sihtkohta jõudmiseks kauem reisima. Meie vananev aju kogub sekundi kohta vähem teavet ja seega pakib vähem ajalist teavet ühte ajaplokki ehk «episoodi». See nähtus võib luua illusiooni, et aeg läheb kiiremini. Kui oleme nooremad, võivad esmakordsed kogemused igasse episoodi rohkem infot jätta. Nagu aegluubis kaamera, mis jäädvustab tuhandeid kujutisi sekundis, tungib see põhjalikumalt igasse ajaperioodi ja meie subjektiivse kogemuse järgi möödub aeg aeglasemalt.