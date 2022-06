Hiina ülikool sai valmis kosmosejaamast maale saadetava päikeseenergia vastuvõtja

Kosmoses toodavad päikesepaneelid elektrit 6-8 korda rohkem, kuna takistuseks pole atmosfääri ja päike särab kogu aeg. Energiakiirega päikesepaneelide toodetud elektri maale suunamisest on unistatud juba 1960ndatest, kuid seni pole ülekandele head lahendust leitud. Siiski on juba mõnesid edusamme maa peal tehtud isegi sõjaväe poolt .

Hiina teadlaste lahendus näeb ette geostatsionaarset päikesejaama 36 tuhande kilomeetri kõrgusel kindlal kohal maapinna suhtes ja selle all vastuvõtjat, mis nii pika vahemaa peale hajunud kiire taas kokku kogub ja elektrienergiaks teisendab.

Xi'anis asuva Xidiani ülikooli teadlane Duan Baoyan on juba oma uurimisrühmaga valmis saanud 75-meetrise masti, mis peaks töötama lihtsa saatja-vastuvõtjana. Seda ehitati alates 2018. aastast. Ülikooli pressiteate kohaselt on torn mõeldud juhtmevaba energiaedastuse katsetamiseks nii footonite kimbuna kui mikrolainekiirtena.

Alates 2018. aastast ehitatud masti abiga saab nüüd katsetada 55 meetri kauguselt energia juhtmevaba edastamist. Kosmiliste mastaapide jaoks on vaja kordades suuremat ehitist.

Tornis tehti esimesed katsed, mis imiteerisid päikesejaamalt energia vastuvõtmist: juhtmevaba mikrolaineenergia kiirega edastati elektrit 55 meetri kaugusele, kasutades Päikese asukoha jälgimist, valguse koondamist ja elektrienergiaks muutmist, mikrolaine kujul edastamist ja selle vastuvõtmist. Minilahendus töötas, kuid kosmilistes mastaapides edastamiseks on vaja muidugi hoopis teistsuguseid vastuvõtjaid.

Seadme tööpõhimõtteks on kõigepealt kindlaks määrata nurk, mille all langeb päikesevalgus «kosmilisele» kondensaatorile, mis koondab vastavalt päikese paistmise suunale valguse kondensaatori keskel asuvale fotogalvaanilisele elemendile ehk päikesepaneelile. See muudab päikesevalguse alalisvooluks. Siis aga koondatakse toitemooduli kaudu nelja eraldi muunduri poolt elektrienergia vahesaateantenni jaoks mikrolaineteks ning edastatakse juhtmevabalt vastuvõtuantennile. Lõpuks muudab vastuvõtuantenn mikrolained uuesti alalisvooluks ja varustab sellega tarbijaid.