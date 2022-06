Teaduse lühiuudised

NASA kulgur leidis Marsilt prügi

USA kosmoseagentuuri NASA marsikulgur Perseverance leidis 15. juunil punaselt planeedilt kummalise asja, mis jõudis teadusmaailmas juba veidi tolmu üles keerutada, kuna leid tundus olevat tehislikku päritolu. Paraku osutus asi lähemal uurimisel millekski selliseks, mida keegi ei tahtnuks võõralt planeedilt leida. Marsikulguri Perseverance ametlikul Twitteri kontol selgitab NASA, et nende kulgur avastas Marsilt sakiliste servadega kaljunuki taha kinni kiilunud materjali tüki ja suutis hiljem tuvastada, et tegemist on millegagi, mis on tehislikku päritolu, mitte looduslik. Tegemist on ehtsa kosmoseprügiga ehk inimkonna poolt Marsile jäetud termokilega, mida kasutati kulguri kaitsmiseks Marsi karmi atmosfääri eest, kui see planeedi pinnale laskus. PM