NEW SCIENTIST ⟩ Teadlased leidsid üllatava põhjuse, miks Raffaeli freskod nii hästi säilinud on

Autopiduritest eralduvad peenosakesed võivad ajaloolistele monumentidele ja kunstiteostele väga ohtlikud olla. See koguneb aja jooksul pindadele, tekitab tumedaid kihte ja värvimuutusi, mis sageli lõppevad pöördumatute kahjustustega.

Lahenduste otsimiseks otsustasid Itaalia riikliku geofüüsika ja vulkanoloogia instituudi teadlased eesotsas Aldo Winkleriga analüüsida puude võimalikku rolli saaste mõju vähendamisel Villa Farnesinas asuvatele kunstiteostele. Kesk-Roomas asuv villa ehitati 16. sajandi esimeses pooles. See on tuntud oma ajastu meistriteosteks tituleeritud freskode poolest, paljud millest on loonud maalikunstnik Raffael.