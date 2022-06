NEW SCIENTIST ⟩ Kriminaalne Universum: tähed varastavad üksteiselt planeete

Sellised sündmused võivad ilmneda tähtede eludes varakult – ajal, mil need samadest tihedatest tolmu- ja gaasipilvedest sünnivad. Need parved võivad sisaldada tuhandeid noori päikeseid, mis on sageli suhteliselt tihedalt kokku pakitud enne, kui need üksteisest kaugenema hakkavad. Kui selliste tähtede ümber mõni planeet moodustub, siis võib neil olla võimalik oma asukohta vahetada juhul, kui teised tähed neist lähedalt mööduvad.