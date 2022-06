NEW SCIENTIST ⟩ Krüpteeringuid mängeldes murda võiv arenenud kvantarvuti ühendati esimest korda avalikku võrku

Xanadu lubab nüüd ka teistel proovida nende uut 216-kvantbitist kvantarvutit Borealis, mis teeb mikrosekundites sama palju arvutusi, kui praegused superarvutid suudaksid 9000 aasta jooksul. Seni pole kasulikke arvutusi sellega teha suudetud, et kasvõi näiteks mõnda krüpteeringut ära arvata, mis teoorias peaks olema tulevikus võimalik.

Valgusimpulssidena andmeid kodeeriv kvantarvuti lahendab 36 mikrosekundiga ülesande, mille täitmiseks kuluks praegusel parimal superarvutil vähemalt 9000 aastat. Masina taga olevad teadlased on selle nüüd ka Internetti ühendanud, lastes teistel seda enda tarbeks kasutada. See on esimene kord, kui nii võimas kvantarvuti tehakse avalikkusele kättesaadavaks.