Euroopa võimsaim superarvuti LUMI saab ristsed

LUMI asub ühes maailma kõige keskkonnasäästlikumas andmekeskuses ning on asendamatu vahend digi- ja rohepöörde edendamisel Euroopas, teatas Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut.

«LUMI konsortsiumi liikmena on Eesti ühe maailma tähtsaima teadustööriista kaasomanik,» ütles Eesti teadusarvutuste infrastruktuuri tegevjuht Ivar Koppel, märkides samas, et LUMI ei ole üksnes teadlaste ja ülikoolide töövahend.

LUMI teoreetiline arvutusvõimsus on enam kui 550 petaflopsi ehk 550 kvadriljonit arvutust sekundis. See vastab 1,5 miljoni uusima sülearvuti kogujõudlusele. LUMI tohutu arvutusvõimsus tuleb peamiselt arvukatest graafikaprotsessoritest, mis sobivad eriti hästi tehisintellekti meetodite rakendamiseks.

Superarvutitel on arvutiteaduse instituudi sõnul tänapäeval märkimisväärne ühiskondlik mõju: need võimaldavad teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni mitmetes eluvaldkondades, kus on vaja palju arvutusvõimsust. Pool LUMI ressurssidest kuulub Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõttele EuroHPC. Teist poolt saavad kasutada LUMI konsortsiumi liikmed, kelle hulka kuulub ka Tartu Ülikool.

Euroopa Komisjoni asepresidendi Margrethe Vestageri sõnul on see päev Euroopa digi- ja rohepöörde jaoks märgilise tähtsusega. «Tänu tohutule arvutusvõimsusele võimaldab LUMI näiteks meditsiinis ja kliimauuringutes palju kiiremini teaduslikke läbimurdeid saavutada. See võiks puudutada ka vaktsiinide väljatöötamist, vähi diagnoosimist või kliimamuutuste mõju leevendamist,» sõnas Vestager.

«Tänapäeval kasutatakse superarvuteid laialdaselt kõigis tööstusharudes, kus tegeldakse andmeanalüüsi ja simulatsioonidega. Tänu suurele arvutusvõimsusele on võimalik oluliselt vähendada tootearendusele kuluvat aega ja raha ning pakkuda suurema lisaväärtusega tooteid ja teenuseid. Kuni 20 protsenti kogu LUMI ressursist on mõeldud kasutamiseks ettevõtetele, et toetada nende teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni. Seega avab LUMI Eestile enneolematuid tehnoloogilisi võimalusi, mis aitavad viia meie teaduse ja ettevõtluse konkurentsivõime uuele tasemele,» selgitas Koppel.