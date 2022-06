Emeriitprofessor: osoon võib tuua palju kasu, kuid on mõnikord ka väga ohtlik

See oli hea õppetund – osoon on meeldiva värske lõhnaga gaas ainult väikestes kontsentratsioonides, suurtes kontsentratsioonides aga tugev närvisüsteemi ja hingamist paralüseeriv mürk.

Osoonile omast värsket, teravat lõhna võib kõige kergemini tunda männimetsas pärast äikest. Arvatakse, et männivaik on osooni tekke katalüsaatoriks äikeselahenduse ajal.

Olen alati imestanud, miks üsna häid saateid meie maavaradest, soodest, merest, järvedest, jõgedest, lindudest, loomadest ja kaladest jm edastatakse just selle pealkirja all «Osoon»? Mis rolli mängib kõigis neis saadetes just see keemiline aine?

Seni on jäänud täpsemalt selgitamata, mis aine see üldse on, millised on selle omadused, kuidas see gaas atmosfääris tekib, miks ja kuidas teda veepuhastusjaamades toodetakse ning mis seos on osoonil kui intensiivse lõhna ja tugeva oksüdeerijana tuntud gaasil looduskeskkonna ja eriti veega.