Esmalt on kõigi ärevuse leevendamiseks tähtis öelda, et me teame, milliseid võrrandeid lahendada ja millised tulemusi saada selleks, et luua lennuk, mis turvaliselt lendab. Hoopis suuremaks väljakutseks on saanud nendele lahenduste tõlgendamine. Kuidas pakkuda inimestele kergesti hoomatavat intutiivset selgitust, mis põhineb baasteadmistele füüsikast? Väiksena õpetati mulle, et see kõik on selgitatav Bernoulli põhimõtte järgi, mis ütleb, õhk voolab lennuki tiiva pealt kiiremini ja alt aeglasemalt. Hiljuti avastasin aga, et see ei selgita, kuidas lennukid tagurpidi lennata saavad.