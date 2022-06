Eesti teadlased pakkusid välja kaugkütte taaskasutuse: soojuse saab saata «uuele ringile»

Professor Anna Volkova koos oma uurimisrühmaga on seda tehnilist lahendust põhjalikult uurinud ning tulemused avaldati mainekas teadusajakirjas Energy ilmunud artiklis «Energy cascade connection of a low-temperature district heating network to the return line of a high-temperature district heating network».

Artiklis on kirjeldatud erinevaid võimalusi energiakaskaadide kasutamiseks. Mitte alati ei ole suure kaugküttevõrgu tagasivoolu temperatuur piisav, et seda vett kasutada otse väiksemas võrgus pealevooluks. Selle jaoks on artiklites analüüsitud erinevaid lahendusi, nagu šuntühendused ja segamissõlmed, aga ka soojuspumbad.

Kõikide lahenduste plussid ja miinused on üksikasjalikult lahti seletatud ning hinnatud nende sobivust ja kasutatavust võrkudes. Lisaks analüüsitakse pakutud lahenduste majanduslikku tasuvust ja tuuakse välja lisaks reaalsele energiasäästule ka muud kasulikud aspektid.

Näiteks tõuseb katlamaja ja koostootmisjaama efektiivsus veidi, kui kaugkütte tagasivoolu temperatuur langeb.

Teadusartikkel tekitas suurt huvi

Avaldatud teadusartikkel on olnud üsna nõutud nii kohalike kaugkütteoperaatorite, arendajate kui teiste ettevõtjate poolt. Näiteks on selle vastu huvi tundnud Utilitas, Tallinna Vanasadam, Bekkeri sadam, KPMG ja teised. Lisaks on huvi artikli vastu kõrge ka välismaiste teadusorganisatsioonide hulgas, nagu näiteks EuroHeat and Power ja International Energy Agency District Heating and Cooling.