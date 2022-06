Nädalavahetusel toimub traditsiooniline loodsvaatluste maraton

Tänavusel maratonil edastatakse vaatlusi üle Eesti 52 vaatlusalalt , millest 22 asuvad eramaadel ja 30 avalikel aladel. Avalikele vaatlusaladele on oodatud liike vaatlema ja andmebaasi sisestama kõik loodushuvilised.

Laupäeval ja pühapäeval on mitmel vaatlusalal võimalik osaleda juhendatud retkedel, mille käigus saavad osalejad tuttavamaks taimede, lindude, putukate ja paljude teiste eluvormidega. Vaatlusretki juhendavad kogenud loodusetundjad Kuusikul, Pärnus, Tartus, Viljandimaal, Tartumaal, Raplamaal, Harjumaal.

«Vaatlusi soovitame tõendada fotode, video- või helisalvestustega, et spetsialistid saaksid vaatluse kinnitada või aidata vaatlejat liigi määramisel,» ütleb maratoni eestvedaja, Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia harrastusteaduse peaekspert Veljo Runnel.

Loodusvaatluste maraton kasutab rahvusvaheliselt tuntud vaatlusformaati BioBlitz, mis näeb ette, et vaatlused toimuvad eelnevalt määratud aladel kindla ajavahemiku jooksul. Vaatlusi saab sisestada otse nutitelefoni või hiljem kodus arvutis. Kogutud loodusvaatlused jõuavad eElurikkuse andmeportaali, kus need on kõigile avalikult nähtavad. Vaatluste sisestajate vahel loositakse välja auhindu.