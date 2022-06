Euroopa Kosmoseagentuur andis rohelise tule Eesti instrumenti kandvale missioonile

Missiooni eesmärk on uurida Päikesesüsteemi sisealadele esimest korda jõudvaid objekte, mis võivad pärineda meie Päikesesüsteemi äärealadelt. Öpik-Oorti pilves leiduvad taevakehad on sisuliselt muutumatuna püsinud Päikesesüsteemi sünnist alates ja annavad infot selle kohta, mis tingimused valitsesid planeetide tekke ajal. Eriti loodetakse aga tabada mõnd väljastpoolt Päikesesüsteemi sisenevat keha, sest sellest võib saada esimene võimalus inimkonna ajaloos uurida teisest planeedisüsteemist pärit objekti.

Eesti teadlased on olnud algusest peale missiooni kaasatud. Ühe sondi pardal on ka Eestis arendatav instrument OPIC (Optical Periscopic Imager for Comets), mille nimelühend on inspireeritud Eesti astronoomist Ernst Öpikust, kelle järgi on ka nimetatud Öpik-Oorti pilv, millest tulevad objektid on selle missiooni kõige tõenäolisem sihtmärk.