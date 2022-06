James Webbi kosmosteleskoobi peeglit tabas meteoriit

James Webbi kosmoseteleskoobi ühe peeglitest vastu lendas meteoriit. Maal tehtud katsetuste käigus võis eeldada, et tänaseks Maast 1,5 miljoni kilomeetri kaugusel olevat teleskoopi testiti maistest tingimustest väiksemate kahjustuste suhtes, kui see mirometeoriit tekitas.

Õnneks oli tegu mikrometeoriidiga. Kuigi ruum tundub enamasti tühi, hõljub seal teadaolevalt tolm ja suuremgi praht. Isegi väikesed osakesed võivad kosmoseaparaate kahjustada, kui nad liiguvad suurel kiirusel. James Webbi tenniseväljaku suurune segmentidest koosnev peegel on üsna suur sihtmärk. Seetõttu viidi teleskoobi projekteerimise ja ehitamise ajal läbi ulatuslik mõjude modelleerimine ja katsetamine, et tagada selle vastupidavus eeldatavale mikrometeoriitide pommitamisele terve selle eluea jooksul. Teleskoobi tööeaks on kavandatud 10 aastat ning loodetakse, et see võiks töötavana vastu pidada 20 aastat.