2013. aastal elasin ma koos viie teise inseneri ja teadlasega Hawaiil, Mauna Loa vulkaani külje all. Üheskoos veetsime 120 päeva elu Marsil imiteerivas isolatsioonis. Olin esimese NASA rahastatud Hawaii Kosmoseavastussimulatsiooni HI - SEAS I meeskonnajuht, kirjutab New Scientisti kaasautor Angelo Vermeulen.