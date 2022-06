NEW SCIENTIST ⟩ Tulirelvaga sooritatud enesetappude arv on USAs tõusuteel

See näitaja sobib kokku üldise globaalse enesetappude langusega, selgitab Paul Nestadt Johns Hopkinsi Ülikoolist. Kuid relvaga seotud enesetappude langus peegeldab ilmselt üha rangemaks muutuvaid tulirelvade piiranguid. «Mitmed riigid on hakanud tulirelvade kättesaadavuse ja enesetappude vahelist seost tunnistama ning just see on tõenäoliselt enesetappude arvu vähendanud,» ütleb Nestadt.