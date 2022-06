Miks näevad Uraan ja Neptuun välja nagu õed, mitte kaksikud?

Neptuunil ja Uraanil on palju ühist – neil on sarnane mass, suurus ja atmosfäärikompositsioon –, kuid ometi on nende välimus silmanähtavalt erinev. Nähtavate lainepikkuste juures on Neptuun pesuehtne sinine, samas kui Uraan paistab hoopis sinakasrohelisena. Värvierinevuse põhjus oli teadlaste jaoks pikka aega mõistatus, kuid nüüd on astronoomidel seletus, miks muidu nii sarnased planeedid erinevat värvi on.

Uued uuringud näitavad, et mõlemat planeeti kattev kontsentreeritud hägususkiht on Uraanil paksem kui Neptuunil. Kui Neptuuni ja Uraani atmosfääris hägusus puuduks, paistaksid mõlemad taevakehad peaaegu võrdselt sinised. Erinevuse tagamaid aitas mõista aerosoolide kihte kirjeldav mitmespektriline mudel, mis arvestas hägusust põhjustavate osakestega ka atmosfääri sügavamates kihtides, mida seni vaid metaanipilvede ning jäätunud vesiniksulfiidi kogumiteks on peetud.