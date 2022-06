Stipendiumi «Naised teaduses» pälvisid Ester Oras ja Karolina Kudelina

TalTech Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi teadlased Karolina Kudelina ja Hans Tiismus. Foto: Remo Tõnismäe

UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni peasekretär Kerli Gutman avaldas heameelt, et seekord on «Naised teaduses» auhinna pälvinud noor teadlane, kes keskendub ka UNESCO-s üha enam esile tõusvale tehisintellekti valdkonnale, sidudes selle kliimaneutraalsuse ja jätkusuutliku tulevikuga, ning panustades nii oma tööga selgelt ÜRO kestliku arengu eesmärkide elluviimisse. Samuti rõhutas ta, et esimest korda on programmi raames auhinnatud Eestis teadlane, kes kombineerib elegantselt reaal- ja humanitaarteadusi, näidates oma silmapaistva tööga, kuidas interdistsiplinaarsus teaduses tänapäeval toimib ja toetades teaduse populariseerimist.

Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomere sõnul on väga tervitatav, et programm toetab ühiskonna jaoks oluliste probleemide lahendamist meetoditega, mis ühendavad reaal- ja inseneriteaduste eesliinil paiknevad saavutused nende sõnumitega, mis inimesi kõnetab ja mida suudavad pakkuda vaid sotsiaalteadused. Auhinnatud teadlasi ühendab nende terav sotsiaalne närv, millest on kolleegidel palju õppida.