Vaba Akadeemia loeng ⟩ «Vesi väljaspool Maad»

Vee tähtsust meie planeedil pole vist võimalik üle hinnata. On ju hästi teada, et universaalse lahustina on ta meie elu aluseks. Me ei oska ettegi kujutada, et elu saaks põhineda mõnel muul keemilisel elemendil. Seepärast on loomulik, et meid huvitab vee olemasolu nii uutel avastatud kui ka vanadel, juba tuntud taevakehadel. Aeg-ajalt kostitatakse meid infoga, et mõnedel eksoplaneetidel võib leiduda vett ja kohe läksid kõikide kõrvad kikki, sest Louis XIV sõnu parafraseerides: vesi - see on elu!