OECD: 2060. aastal on plasti ja jäätmeid 3 korda rohkem

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) avaldas 3. juunil plastiku tootmise ning jäätmete hulga tulevikku käsitleva raporti «Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060». Organisatsiooni 38 riigi koostöös valminud raportis selgus, et juba plastikureostusesse uppuvas maailmas kasvab plasti tootmine ning jäätmete hulk vähem kui 40 aastaga veel kolmekordselt. OECD andmetel on fossiilkütusel põhinevate plastide globaalne aastatoodang 2060. aastaks 1,2 miljardit tonni ja jäätmete hulk üle ühe miljardi tonni.