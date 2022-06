Teaduse lühiuudised

Tudengite ehitatud elektrivormel teeb esimese demosõidu

50-liikmeline TalTechi ja Tallinna Tehnikakõrgkooli ühismeeskond on üheksa kuuga projekteerinud ja valmis ehitanud uhiuue elektrivormeli ning arendanud uued algoritmid isejuhtivale vormelile. Isejuhtiva vormeli algoritmid lubavad sensorite abil kaardistada tundmatut rada vormeli ümber ja sellel sõita kiiremini kui ükski teine isejuhtiv sõiduk. Elektrivormeli uuendused on parandanud auto ringiaegu kolme sekundi võrra. Kurvides suudab elektrivormel saavutada kuni 3G külgkiirendust ja pidurdamistel 2,5G pikikiirendust, mõlemad väärtused on 0,5G võrra suuremad kui varem. Tudengivormeli tiim on oma uute autodega valmis kaitsma maailmaedetabeli viiendat kohta Itaalias, Austrias, Tšehhis, Ungaris, Saksamaal ja Hispaanias. Esimene avalik sõit tehakse 16. juunil Tallinnas Tehnopoli parklas. PM