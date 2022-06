Starlinki järgmise põlvkonna satelliidid on nii rasked, et vajavad orbiidile lennutamiseks superraketti

Tehnoloogiamiljardär Elon Musk, kes juhib SpaceX-i, rääkis youtuber Tim Doddile tema saates «The Everyday Astronaut», et uus Starlink 2.0 on igas mõttes parem, kui praegune. Töötav Starlink Gen2 satelliidi prototüüp on juba Texase tehases kokku pandud ja kaalub 1,25 tonni. Seitsme meetri pikkuse tehiskaaslase väljalennutamiseks on vaja juba uusima ja suurima raketi - Starshipi abi. Sellega plaanitakse tulevasi Kuu ja Marsi missioone ning hiiglane võib kaasa võtta kuni 230 tonni laadungit.