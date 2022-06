NEW SCIENTIST ⟩ Katkust võib saada nii biorelv kui ka järgmine pandeemia

See kohutav episood on sööbinud meie kollektiivsesse mällu keskajast, mistõttu on katk meie jaoks midagi iidset. Kuid bakterit, mis seda haigust põhjustab, on meie ümber veel väga palju, ja epidemioloogid hoiatavad nüüd, et surmavaim patogeen võib peagi veel hirmsamana naaseda. Tegemist pole vaid iidse vaimuga – kui meie suhtumine katkuga seotud ohtu tõsisemaks ei muutu võib sellest ka tänapäeval pandeemia saada.