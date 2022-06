Minu kallis isa kustus möödunud laupäeval vaikselt oma rajatud maakodus Pangodis. On õnn surra oma kodus, kui akna all õitsval õunapuul laksutab ööbik. Ööbiku laul oli sümboolne, sest „Õrn ööbik“ oli tema lemmiklaul. Kaheksa aastat tagasi koostas ta selle laulu loojast, Gustav Wulff-Õisist raamatu "Õrn ööbik, kuhu tõttad sa“. Paraku sai ta just raamatu esitluse ajal teada, et tal on vähk."