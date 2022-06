Miks väikerahvad välja ei sure?

Igal rahval oma territoorium

Eelkirjutatust võib põhjendatult välja lugeda mõnetist irooniat. Professionaalsed väikerahvaste õiguste eest võitlevad organisatsioonid on omaette maailm, mille kohta võib kirjutada pika käsitluse. Selle artikli kontekstis on tähtis aga see, et nad on väga tihti kinni jäänud 19. sajandi arusaama eksootiliste põlisrahvaste identiteedist. Et olla ehtsad, peavad Siberi põlisrahvad olema 18. või 19. sajandi maadeavastajate ja rändurite päevikutes talletatu omalaadsed koopiad. Soovitatavalt kandma samu riideid ja viljelema sama eluviisi. Ühesõnaga, vastama «traditsioonilisele arusaamale». Pealegi on just Siberi põlisrahvaste aktiviste väga tugevalt mõjutanud nõukogude etnograafia arusaam, millistele kriteeriumidele peab rahvas (moodsas keeles «etniline grupp») vastama, et temast saaks rääkida kui elujõulisest rahvast, mitte hääbuvast või peaaegu välja surnud etnosest.