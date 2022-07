Eesti kunsti lätetel: kiviaegne keraamiline pisiplastika

Kogu levikualal on zoomorfsete figuuridena sageli kujutatud veelinde, kuid muu varieerub suuresti. Ent antropomorfsete figuuride puhul ‒ neid on kaugelt enam kui loomasarnaseid ‒ torkab silma märgatav ühtsus: neil on igal pool kaks eespool mainitud esitusviisi, püstine ja kõverdatud. Kõik kujukesed on väikesed, enamasti ainult mõne sentimeetri suurused. Need on stiliseeritud ja vaid üksikutel eksemplaridel on rõhutatud sootunnuseid. Keraamiline pisiplastika on valmistatud normide, kaanoni järgi, ehkki iga figuur on omanäoline.

Keraamiliste kujukeste tähendust on otsitud sajandi jagu ja sellesse on andnud oma panuse ka Eesti teadlased. Enamasti on kujukestele omistatud usundiline taust. Neis on nähtud jumalaid, amulette, tootemeid, iidoleid, inimeste «asendajaid» või isegi vaenlasi. Aga neid on peetud ka hingedeks ja surnud esivanemateks, šamanismilaadsete uskumuste väljenduseks, seostatud haiguste ja surmaga. Arvatavasti olid keraamilised figuurid tõesti seotud sakraalsete tegevustega, kuid täpsema seletuse tarbeks ei ole meil paraku ühtegi mõistlikku argumenti.