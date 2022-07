Puidu uus tulemine

Seejuures meenub mulle üks väike firma, mis liha pakendamisel asendas sünteetilisest materjalist alusmati vedelikku imava matiga, mille kiud põhinevad tselluloosil. Vaid ühe pakendiosa muutmisega saavutati väiksem keskkonnajalajälg. Põhimõtteliselt saab sel moel samm-sammult sünteetilist plasti biopõhisega asendades paljusid tooteid arendada.

Puidutehnoloogia kõige kõrgemal astmel püüame puidu koostisosasid molekulideks lahti võtta ja seejärel uuesti aineks kokku panna, et saaks neid kemikaalideks ja keemiatoodeteks väärindada.

Kuigi tänapäeval leidub kõikvõimalikke materjale, on puit ikkagi väga hinnatud. Rohepöörde kontekstis on huvi puidu tarvituse vastu veelgi suurenenud. Miks see nii on?

Iga kasvav puu seob ju õhust süsinikdioksiidi ja 50 protsenti igast puutüvest on süsinik. Seepärast on hakatud rääkima puidu kaskaadkasutusest ehk sellest, et me ei peaks vana puitu kergel käel ära viskama, vaid otsima sellele uusi kasutusvõimalusi. Näiteks üks meie magistrant uuris vanade kuurilaudade kasutusvõimalusi mööbli valmistamisel. Puurisime resistograafiga laudadesse kolme millimeetri laiused augud, et näha, kas väliselt tervet puitu on kuskil seespool kahjustanud mädanik. Selgus, et kuigi laudade pindmine osa oli ajaga kulunud ja halliks värvunud, ei olnud puit sügavamal kahjustada saanud. Ehk kui laud on olnud sada aastat seinas ja see on olnud vihmavee eest kaitseks katusega varjestatud, siis saab niisugust puitu veel millekski muuks kasutada.