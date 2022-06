Teadlane: mikroplasti merest koristada pole mõtet, juurdevoolu tuleb takistada

Läänemeri maadleb veel aastakümneid minevikutaagaga, millele on lisandunud uued mured. «Kahju, mis merele juba tehtud, on keeruline olematuks teha, peaksime oma pingutused suunama sinna, et uut reostust peale ei tuleks,» ütleb Urmas Lips.

Läänemere tervise puhul kipub domineerima arvamus, et asi on väga halb. Lips ütleb aga, et tegelikult on olukord viimase paarikümne aastaga siiski paranenud, ehkki pikk tee on veel minna.

«Läänemere mured pole muutunud, väga suures osas on tegu omaaegse taagaga,» rääkis Lips. «Esiteks toitainete küllus, mis põhjustab vetikate liigset vohamist, vee ökosüsteemi muutusi ja põhjakihtide hapnikupuudust. See sai alguse juba 1960-70. aastatel kui põldudel kasutati väga suurtes kogustes väetist, samas jättis soovida olmereovee ja põllumajandusvee puhastamisvõimekus.» Lipsi sõnul on see praeguseks küll vähenenud, kuid kuna tegemist on suhteliselt suletud veekoguga, võtab puhastumine aega. «Keskkonna annab ära rikkuda kümne aastaga, aga et see jälle normaliseeruks, läheb aastaid 50,» tõdes teadlane.

Teine mure on ohtlikud ained, mille puhul peab jälle vaatama minevikku. «Kunagi kasutati laialdaselt putukamürke, taimekaitsevahendeid - sellele on nüüd piir pandud. Vanade laevade värvikihtides leidus mürki, näiteks tinaühendeid. Ehkki selliseid värve enam ei kasutata, leidub meresetetes ikka veel mürgijääke. Jällegi - meie tegudel on pikk mõjuaeg,» sõnas Lips.

Uuema aja probleemidest nimetas Lips ravimijääke, kuid need pole merekeskkonnas nii kauasäilivad kui vanad mürgid. Ja muidugi tuleb ka Läänemere puhul rääkida prügist. «Otseselt inimeste mahajäetud prügi poole pealt on loomulikult lõuna pool asjad palju hullemad, Eestis on siiski rannaäärne ja ka meri suhteliselt heas seisus. Aga mikroprügi, sealhulgas mikroplasti meil meres ikka on,» nentis Lips.

Urmas Lips osaleb praegu uue Eesti merestrateegia meetmekava väljatöötamisel. «Teeme seda koostöös ametkondade ja paljude ekspertidega. Üks teemasid on ka mikroprügi. Meie instituudi seisukoht on, et selle kokkukogumine merest pole otstarbekas, see on keeruline ja väga kallis protsess. Pakkusime välja, et tuleb fikseerida kohad, kust mikroplast merre satub.

Tegelikult on allikad ju teada - mikroplast jõuab merevette olmest, tööstusest ja sadeveest. Mis tähendab, et meie veepuhastusjaamadesse, ka sinna, kust voolab läbi heitvesi ja sadevesi, peaks paigaldama korralikud ja tõhusad filtreerimissüsteemid, nii efektiivsed kui võimalik. Sel viisil hoiame ära uue mikroprügi merre sattumist,» rääkis ta.

Varasemal ajal vette jõudnud plastosakesed vajuvad aga aja jooksul põhjasetetesse, nagu ka ohtlikud ained. «Me avastame need sügavamatest kihtidest setteproove võttes, kuhu need aastate jooksul on vajunud,» rääkis teadlane.

