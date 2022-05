Teaduse lühiuudised

Idufirma tahab asteroididel väärismetalle kaevandada

Idufirma AstroForge sai väärismetallide kaevandamiseks 13 miljoni dollari suuruse rahasüsti ning pani juba kinni raketi SpaceX Falcon 9 väljalennu järgmisel aastal, et kaevandama minna. AstroForge sihib selliseid taevakehasid, mille läbimõõt on 20 meetrist 1,5 kilomeetrini, mis tähendab, et neil puudub gravitatsioon ja kaevandada tuleb vaakumis. Kaevandada plaanitakse mitte väga suuri koguseid, sest jahitakse kõige kallimaid varasid: iriidiumi, osmiumi, pallaadiumi, plaatinat, roodiumi ja ruteeniumi. Loodetakse kaevandada paarsada kilogrammi, et ülihinnaliste metallide Maale toomine end ära tasuks. Kui plaatina hind on ligi 30 000 eurot kilogrammi kohta, siis investeeringu katmiseks oleks seda vaja kaevandada ligi pool tonni. Pallaadiumi puhul piisaks aga paarisajast kilogrammist. PM