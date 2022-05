Idufirma tellis SpaceX-ilt kosmoselennu asteroididel väärismetallide kaevandamiseks

AstroForge sihib selliseid taevakehasid, mille läbimõõt on 20 meetrist 1,5 kilomeetrini, mis tähendab, et neil puudub gravitatsioon ja kaevandada tuleb vaakumis.

Mahuks plaanitakse mitte väga suurtes kogustes materjali, sest jahitakse kõige kallimaid varasid nii-öelda plaatina-grupist: iriidiumi, osmiumi, pallaadiumi, plaatina, roodiumi ja ruteeniumi. Loodetakse kaevandada paarsada kilogrammi, et ülihinnaliste metallide Maale toomine end ära tasuks. Kui plaatina hind on ligi 30 000 eurot kilogrammi kohta, siis investeeringu katmiseks oleks seda vaja kaevandada ligi pool tonni. Pallaadiumi puhul piisaks aga paarisajast kilogrammist.

Lisaks sellele, et SpaceX-iga on kosmoselend kalendrisse pandud, proovib AstroForge oma plaanide tõsisust tõestada ka sellega, et kosmosefirmalt OrbAstro on juba tellitud ka katsesatelliit, mis esimese missiooniga kosmosesse saadetakse. Lisaks kitsendatakse nüüd valikut ligi miljoni sobiva maalähedase kosmoseobjekti seast, mis sihtmärgina kõige paremini sobivad.